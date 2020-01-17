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17.01.2020

Elif artık bir Şadoğlu’dur! - Hercai 28. son bölüm!

Hercai 28. son bölüm izleyicilerle buluştu. ATV'nin Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizisi Hercai 28. son bölüme sürpriz karar damga vurdu. Elif'in Şadoğlu ailesine katılması herkesi şaşırttı. Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşandı. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emin oldu. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı dizi Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hercai’nin son yayınlanan 28. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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