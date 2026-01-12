70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı
Alaska'da 1951 yılında bulunan ve 70 yıl boyunca yünlü mamut fosili olarak saklanan kemiklerin, yapılan radyokarbon ve DNA analizleri sonucunda balinalara ait olduğu ortaya çıktı. Alaska Fairbanks Üniversitesi araştırmacıları bulgunun 'son mamut' tartışmalarını sona erdirdiğini belirtirken, balina kalıntılarının Alaska'nın iç kesimlerinde nasıl bulunduğu sorusu ise gizemini koruyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:38