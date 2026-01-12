70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı

KEŞİF 1951 YILINA UZANAN BİR HİKAYE

Söz konusu kemikler, arkeolog Otto Geist tarafından 1951 yılında Alaska'nın iç kesimlerinde, Fairbanks'in kuzeyinde yer alan ve tarih öncesi Beringia bölgesi olarak bilinen alanda bulundu. Bir memeli omurgasına ait iki epifiz plağından oluşan fosiller, bulundukları konum ve boyutları nedeniyle ilk etapta yünlü mamut olarak sınıflandırıldı.

Bu değerlendirme şaşırtıcı değildi. Bölge, Geç Pleistosen dönemine ait büyük memeli kalıntılarıyla tanınıyor ve kemiklerin büyüklüğü filgillerle örtüşüyordu. Fosiller daha sonra Alaska Üniversitesi Kuzey Müzesi'ne götürüldü ve burada uzun yıllar boyunca arşivde kaldı.