Gümüşhane ve Bayburt’ta TOKİ günü: Kura çekimi ve canlı yayın saati belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt illerine ait kura çekim tarihleri ve saatleri açıklandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri, belirlenen merkezlerde yapılacak ve çevrim içi olarak da takip edilebilecek.