Gümüşhane ve Bayburt’ta TOKİ günü: Kura çekimi ve canlı yayın saati belli oldu

TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılacak kura çekimlerinin tarih ve saatleri belli oldu. Buna göre Gümüşhane TOKİ kura çekimi 12 Ocak 2026'da saat 10.00'da, Bayburt TOKİ kura çekimi ise aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, belirlenen kültür merkezlerinde yapılacak ve TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:11
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt illerine ait kura çekim tarihleri ve saatleri açıklandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri, belirlenen merkezlerde yapılacak ve çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhane'de yapılacak TOKİ kura çekimi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bayburt için planlanan TOKİ kura çekimi ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de düzenlenecek. Kura çekiminin adresi Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu olacak. Bayburt kura çekimi de YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi programı kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'a ayrılan konutlar için yapılacak kura çekimi, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri noter onayının alınmasıyla birlikte ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:

📍TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

📍e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

