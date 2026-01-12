Gümüşhane ve Bayburt’ta TOKİ günü: Kura çekimi ve canlı yayın saati belli oldu
TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta yapılacak kura çekimlerinin tarih ve saatleri belli oldu. Buna göre Gümüşhane TOKİ kura çekimi 12 Ocak 2026'da saat 10.00'da, Bayburt TOKİ kura çekimi ise aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, belirlenen kültür merkezlerinde yapılacak ve TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:11