Yunan basını yazdı: Türkiye alarmı büyüyor! Atina’nın gizli “B Planı” devrede

DİPLOMASİ YETMEZSE "B PLANI" DEVREYE GİRECEK

Yunan gazetesinin iddiasına göre Atina, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi ihtimaline karşı "B Planı" olarak adlandırılan daha sert ve maliyeti yüksek seçenekleri masada tutuyor. Bu kapsamda Yunanistan'a tahsis edilecek ilave F-35'lerin teslimat sürecinin hızlandırılması, uçakların doğrudan ABD'den ya da müttefik ülkeler üzerinden temin edilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

B Planı'nın bir diğer ayağında ise Yunan Hava Kuvvetleri için hızlandırılmış pilot eğitim programları ve insan kaynağının kısa sürede tam operasyonel kapasiteye ulaştırılması hedefi yer alıyor.