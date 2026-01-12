İran'da hedef rejim değişikliği mi? Hamaney'den Trump'a dikkat çeken mesaj!

Programın sunucusu Cansın Helvacı'nın, Trump ve Netanyahu'nun açıklamalarıyla tırmanan uluslararası baskıya dikkat çekmesi üzerine Okan Müderrisoğlu, yaşananlar ı "kaotik dünyanın yeni bir oyun sahnesindeki başka bir perde" olarak nitelendirdi. Müderrisoğlu, İran'daki olayların temelinde toplumsal ve ekonomik memnuniyetsizliğin yattığını ancak bunun profesyonelce bir rejim değişikliği projesine dönüştürülmek istendiğini belirtti.

Müderrisoğlu, "Bu, toplumsal memnuniyetsizliği ifade etme biçiminden rejim değişikliğini hedefleyen başka bir projeye dönüştü. Sosyal medya operasyonları, ülke içindeki farklı unsurların örgütlenmesi ve maddi olarak desteklenmesi, İran'ın çok açık bir dış operasyona maruz kaldığını gösteriyor," diyerek olayın uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Programda en çok dikkat çeken anlardan biri, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in sosyal medyadan paylaştığı mesajın analiz edildiği bölüm oldu. Paylaşımda, tabut benzeri bir yapının içinde parçalanmış halde resmedilen ABD Başkanı Donald Trump görseli yer alıyor.

Hamaney, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kibir ve gururla oturup tüm dünyayı yargılayan o baba; Firavun, Nemrut, Rıza Han gibi dünyanın tiranlarının ve kibirli insanlarının genellikle gururlarının zirvesindeyken devrildiklerinde bilmelidir, bu da devrilecek."

Müderrisoğlu, bu paylaşımın İran'ın geri adım atmayacağının ve psikolojik harekata siyasal bir duruş ve görsel bir mesajla karşılık verdiğinin en net kanıtı olduğunu belirtti.