İngiliz gazetesinden flaş iddia: İranlı yetkililer rejimi kurtarmak için Hamaney’i feda mı edecek? Masada “Venezuela tarzı çözüm”

İran, bir yandan ülke geneline yayılan protestolarla, diğer yandan İsrail ve ABD'den gelen sert mesajlarla tarihinin en kırılgan dönemlerinden birini yaşıyor. İngiliz The Economist dergisinin kapsamlı analizine göre, rejim bugüne kadar her krizden baskı ve zor yoluyla çıkmayı başarsa da bu kez tablo çok daha karmaşık ve tehlikeli.

The Economist'e göre İran'da büyük toplumsal huzursuzluklar uzun süredir benzer bir döngü izliyor: bir kıvılcım, ardından dağınık ve lidersiz protestolar, sonrasında ise sert güvenlik önlemleri. Düzen geçici olarak sağlanıyor ancak temel sorunlar çözülmediği için birkaç yıl sonra yeni bir dalga kaçınılmaz hale geliyor.

Tahran Kapalı Çarşısı'ndaki dükkânların da greve katılmasıyla protestolar başkent dışına taştı. Bu, 2022'den bu yana görülen en geniş çaplı huzursuzluk olarak kayda geçti.

REJİM NEDEN BU KEZ DAHA TEDİRGİN?

Analize göre eylemler henüz ülke genelinde kitlesel bir ayaklanmaya dönüşmedi. Gösterilerin çoğu birkaç yüz kişiyle sınırlı ve taşra kentlerinde yoğunlaşıyor. Fabrikalar ve kamu kurumları çalışmayı sürdürüyor. Buna rağmen rejim, önceki dönemlere kıyasla çok daha huzursuz.

Tahran'ın merkezine çevik kuvvet ve tazyikli su araçlarının konuşlandırılması, sivil giyimli güvenlik güçlerinin kalabalıkları daha oluşmadan dağıtması ve okulların "hava kirliliği" gerekçesiyle kapatılması bu tedirginliğin işaretleri olarak görülüyor.