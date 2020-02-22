30 yıllık sır! | Hercai 33. bölüm

30 yıllık sır! Dilşah gelini Nasuh Ağa istememiş! | Hercai 33. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 33. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

#birteksenisevdim etiketiyle yayınlanan Hercai 33. Bölümde Hazar Şadoğlu geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrendi. Babası Nasuh Ağa'nın tüm uyarılarına rağmen konuşan Ayla, oğlu babaya düşman edecek büyük sırrı daha fazla içinde tutamadı. Gerçekleri duymak ise, Hazar Şadoğlu'na çok ağır geldi. Hazar geçmişini geri getiremeyecek, değiştiremeyecekti. Dilşah'ın çektiklerine ve ikisinin ayrı yazılan kaderine ağladı!