Hercai 30. bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 30. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 29. bölümüyle izleyenlerden büyük beğeni almıştı.30. bölümü merakla bekleyen diziseverler, Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. 31 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek olan Hercai dizisinin 30. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde "Hakikat her zaman açığa çıkar!" sözü ön plana çıkıyor! Hercai 30. yeni bölüm ikinci fragmanı izle!

Hercai 30. Bölüm izle yeni bölüm izle

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.