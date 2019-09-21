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21.09.2019
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE
ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin 14'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümle yeni sezona başlayan Hercai, izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecanı en üst düzeyde yaşayan Hercai hayranları, 14'üncü fragmanı merakla bekliyordu. İşte yeni bölümde neler olacağına dair önemli ipuçları barındıran Hercai'nin 14'üncü fragmanı...
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