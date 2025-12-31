Başkan Erdoğan'ın 2025 diplomasisi! Ateşkes için gece gündüz mesai
Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğiyle Türkiye'yi barışın merkez ülkelerinden biri haline getiriyor. Başkan Erdoğan yıl boyunca 176 telefon görüşmesi, 24 yurt dışı ziyaret ve 270 görüşme ve kabul gerçekleştirerek ve 91 lideri de Türkiye'de ağırlayarak böyle bir rekora da imza attı. Gazze'den Ukrayna-Rusya'ya, Suriye'den Sudan'a kadar pek çok kriz başlığında ateşkes, diyalog ve insani çözüm çağrısı yaptı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:46