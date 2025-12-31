Başkan Erdoğan’ın 2025 diplomasisi! Ateşkes için gece gündüz mesai

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıl boyunca uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürürken bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu, ayrıca birçok uluslararası zirveye katıldı. Başkan Erdoğan, 2025'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 22 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların da yapıldığı 26 şehre, bazılarına birden fazla olmak üzere 29 ziyaret gerçekleştirdi.