"Ne Reyyan tanırım ne de Miran..." Hercai 14. yeni bölüm 2. fragman videosu yayınladı

ATV ekranının ikinci sezonunda da cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'de 27 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak olan 14. yeni bölüm öncesi heyecan dorukta... 14. yeni bölüm 2.fragman videosunda Cihan'ın "Ben Reyyan ölsün demek, mevzu bahis benim evladımsa ne Reyyan tanırım ne de Miran" sözleri diziseverlerin heyecanını artırdı. İşte Hercai 14.yeni bölüm 2. fragman videosu...