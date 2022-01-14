Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra itiraf geldi

Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay’da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020’de hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleriyle gerçek ortaya çıktı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra biri akrabaları olmak üzere iki isim gözaltına alındı.