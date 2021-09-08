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Anne-kız Müge Anlı'da kavuştu

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Giriş: 08.09.2021 10:58
Güncelleme:08.09.2021 10:58
27 yaşındaki Melike Oyunlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. 20 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen genç kız, annesinin akıl hastası olan babası tarafından şiddet görmesi nedeniyle anneannesinin yanına döndüğünü ve kendisinin amcasına evlatlık verildiğini, bunu öğrendiği günden beri annesi Kader’i aradığını söyledi. Canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike'nin annesini tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Dünkü yayında kardeşi ile kavuşan Melike, bugün de hiç görmediği annesiyle canlı yayında kavuştu.
Anne-kız Müge Anlı’da kavuştu
Anne-kız Müge Anlı'da kavuştu
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CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Eylül Çarşamba
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