Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; ablasının gözü önünde can veren radyocu, vicdan azabı... Cinayet anı ablasının telefonunda mı? Gözdağı ve şüphe, ilk itiraf... DJ Gezgin’in katili kim? Anneme gidiyorum dedi, iki yaşındaki kızıyla kayıplara karıştı! Tuhaf iddialar, korku ve endişe... 22 yaşındaki Melisa Baytemir’in kaybı ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; ablasının gözü önünde can veren radyocu, vicdan azabı... Cinayet anı ablasının telefonunda mı? Gözdağı ve şüphe, ilk itiraf... DJ Gezgin'in katili kim? Anneme gidiyorum dedi, iki yaşındaki kızıyla kayıplara karıştı! Tuhaf iddialar, korku ve endişe... 22 yaşındaki Melisa Baytemir'in kaybı ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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