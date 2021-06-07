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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran Pazartesi tek parça izle - 07.06.2021

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Giriş: 07.06.2021 10:21
Güncelleme:07.06.2021 15:07
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; dayı yeğen Kayseri emniyetinde! Kayıp Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’le ilgili gelişmeler! Bir mektupla ortadan kayboldu, dakikalar içinde bulundu! 21 yaşındaki üniversite öğrencisi ile ilgili gelişmeler! Kayseri emniyetinde hareketli saatler! Sorgular, ifadeler... Kayıp çiftle ilgili sıcak gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; dayı yeğen Kayseri emniyetinde! Kayıp Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'le ilgili gelişmeler! Bir mektupla ortadan kayboldu, dakikalar içinde bulundu! 21 yaşındaki üniversite öğrencisi ile ilgili gelişmeler! Kayseri emniyetinde hareketli saatler! Sorgular, ifadeler... Kayıp çiftle ilgili sıcak gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 7 HAZİRAN PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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