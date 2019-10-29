Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Salı ATV canlı kesintisiz izle - 29.10.2019

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ekim Salı) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...