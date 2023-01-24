Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Bulgaristan’dan Antalya’ya uzanan dolandırılma iddiası, canlı yayında yüzleşme, döviz bazında aşk, karşılıklı suçlamalar! Kim doğru söylüyor? Renginar Ahmet’ten sevgilisine yüzleşme çağrısı! Yuvasını ayakta tutmak isteyen bir kadın, küllenen aşk... Himaye altında mı? Anakadın’ın sürpriz değişimi! Torunlarıyla yaşam mücadelesi veren babaanne, 4 küçük çocuk! Biri yuvaya bırakıldı, diğeri kimliksiz kaldı! Yalnızlık ve imkansızlık! Sabriye Tozkal’dan eski gelini Selcan Balta’ya çağrı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Bulgaristan'dan Antalya'ya uzanan dolandırılma iddiası, canlı yayında yüzleşme, döviz bazında aşk, karşılıklı suçlamalar! Kim doğru söylüyor? Renginar Ahmet'ten sevgilisine yüzleşme çağrısı! Yuvasını ayakta tutmak isteyen bir kadın, küllenen aşk... Himaye altında mı? Anakadın'ın sürpriz değişimi! Torunlarıyla yaşam mücadelesi veren babaanne, 4 küçük çocuk! Biri yuvaya bırakıldı, diğeri kimliksiz kaldı! Yalnızlık ve imkansızlık! Sabriye Tozkal'dan eski gelini Selcan Balta'ya çağrı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.