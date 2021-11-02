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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 02.11.2021 10:12
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisinin evinden kayboldu, kimsesizler mezarlığında bulundu! Neden oraya gitti? O gece neler oldu? Birsen Pirpor’un ölümündeki soru işaretleri! Kim, nereye gömdü? DJ Gezgin’in ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisinin evinden kayboldu, kimsesizler mezarlığında bulundu! Neden oraya gitti? O gece neler oldu? Birsen Pirpor'un ölümündeki soru işaretleri! Kim, nereye gömdü? DJ Gezgin'in ölümüyle ilgili şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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