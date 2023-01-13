Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ümit Sedat Özcan’ın kaybındaki sorular, karşılıklı suçlamalar, öfke ve şüphe, can kırıkları, dayak itirafı... 46 yaşındaki 2 çocuk babası öldürüldü mü? Evlat hasreti çeken anne, torununu bırakmamaya yemin eden babaanne, unutulmayan geçmiş, bitmeyen kızgınlık... Melisa İlhan’ın özlemi dinecek mi? Kayınvalide gelin arasındaki buzlar eriyecek mi? Günlerce konuşuldu, Türkiye’nin gündemine oturdu! Suç ve tuhaflıklarla dolu aile Palular! Küçük Melike’nin davası, biri tutuklu 6 sanık! Ne söylendi, neler oldu? Mahkeme salonunda notlar ve detaylar ile Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki sorular, karşılıklı suçlamalar, öfke ve şüphe, can kırıkları, dayak itirafı... 46 yaşındaki 2 çocuk babası öldürüldü mü? Evlat hasreti çeken anne, torununu bırakmamaya yemin eden babaanne, unutulmayan geçmiş, bitmeyen kızgınlık... Melisa İlhan'ın özlemi dinecek mi? Kayınvalide gelin arasındaki buzlar eriyecek mi? Günlerce konuşuldu, Türkiye'nin gündemine oturdu! Suç ve tuhaflıklarla dolu aile Palular! Küçük Melike'nin davası, biri tutuklu 6 sanık! Ne söylendi, neler oldu? Mahkeme salonunda notlar ve detaylar ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.