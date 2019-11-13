Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Çarşamba tamamını tek parça izle | ATV Müge Anlı'da bugün - 13.11.2019

Atv'nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (13 Kasım Çarşamba) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan tek parça izleyebilirsiniz... 5 yaşındaki Hilal İstanbul'da bulundu! Annesinin kaçırıldığını iddia ettiği Ebru Hanım canlı yayında! Hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, silahla öldürüldü! Eşi ve oğlu cinayeti kimin işlediğini biliyor mu?