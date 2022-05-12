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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 12.05.2022 10:10
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında cinayet! 2 aşık arasındaki tek engel, çelişkili açıklamalar, sıfırlama işlemi... Kırdığı telefonda kiminle konuşuyordu? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Beyaz araca bindi, bir daha geri dönmedi! Gözaltındaki eski kayınpeder ve kayınvalide, arama çalışmaları, cinayet şüphesi, borç para iddiası... Uğur Kahraman’ın şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Üvey anneanne aracılık etti, sahte evlilik vaadiyle dolandırıldı! Yitip giden hayaller, birden fazla mağdur! Evlilik vaadiyle kandırılan Halil Kurt’la ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında cinayet! 2 aşık arasındaki tek engel, çelişkili açıklamalar, sıfırlama işlemi... Kırdığı telefonda kiminle konuşuyordu? Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Beyaz araca bindi, bir daha geri dönmedi! Gözaltındaki eski kayınpeder ve kayınvalide, arama çalışmaları, cinayet şüphesi, borç para iddiası... Uğur Kahraman'ın şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Üvey anneanne aracılık etti, sahte evlilik vaadiyle dolandırıldı! Yitip giden hayaller, birden fazla mağdur! Evlilik vaadiyle kandırılan Halil Kurt'la ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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