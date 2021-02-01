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Müge Anlı ile Tatlı Sert 01 Şubat Pazartesi tek parça izle - 01.02.2021

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Giriş: 01.02.2021 11:34
Güncelleme:01.02.2021 14:56
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (01 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 01 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yıl 8 aydır kayıp genç bir adam, kaptırılan kaza tazminatı... Cinayet soruşturması! Hasan Kiraz ile ilgili sıcak gelişme! Otogarda bayıldı gözünü açtığında kızını bulamadı! Dinmeyen evlat hasreti.. Fatma Kalay'ın yürek burkan hikayesi... Kayıp bir genç kadın, gözü yaşlı anne... Gülcay Ekinci 2007 yılından bu yana nerede? Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayını izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (01 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

01 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 yıl 8 aydır kayıp genç bir adam, kaptırılan kaza tazminatı... Cinayet soruşturması! Hasan Kiraz ile ilgili sıcak gelişme! Otogarda bayıldı gözünü açtığında kızını bulamadı! Dinmeyen evlat hasreti.. Fatma Kalay'ın yürek burkan hikayesi... Kayıp bir genç kadın, gözü yaşlı anne... Gülcay Ekinci 2007 yılından bu yana nerede? Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

01 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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