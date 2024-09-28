Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İzmir'den katılan Abdulgani Güleç isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Güleç verdiği cevaplarla stüdyoyu kırdı geçirdi. İşte o renkli anlar....