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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL’lik soru herkesi şaşırttı! İşte 200 bin TL'lik sorunun cevabı

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Giriş: 20.11.2021 11:31
Ünlü oyuncu Kenan İmizralıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yeni bölümü sorulan sorularla hafızaları zorlamayı başardı. Kadın yarışmacı Nurseda Kılıç, 12 sorudan oluşan ve 1 milyon Türk lirasına uzanan Milyoner'de 10. soruya kadar engelleri aşarak gelmeyi başardı. 200.000 TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı 10. soruda takılıp kaldı. 10. zor soruyu ve yanıtını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, Nurseda Kılıç'ın bu soruya yanıtı ne oldu?
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