07 Kasım 2021, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster'de UEFA kupası sorusu yarışmacıyı yanılttı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 42 yaşındaki ODTÜ Biyoloji Öğretmenliği mezunu Zuhal Aşçı, Galatasaraylı olduğunu söylemesine rağmen Sarı Kırmızılıların UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 finaliyle ilgili soruya yanıt veremeyince sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacı oldu. İşte Galatasaraylıların ekran başında doğru cevabı haykırdığı o soru...