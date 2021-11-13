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Kim Milyoner Olmak İster'deki Tosun Paşa sorusu sosyal medyada gündem oldu!

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Giriş: 13.11.2021 10:27
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 50.000 TL değerindeki Yeşilçam serisinden Tosun Paşa sorusu damga vurdu. Yarışmacıyla birlikte milyonlar cevabı öğrendi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...
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