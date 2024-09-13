13 Eylül 2024, Cuma
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Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de ATV'de
Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki yeni bölümüyle yine milyonlarca izleyici ATV ekranlarına kilitleyecek. Sevilen oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanacak yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.