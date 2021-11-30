Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'TDK' sorusu! Meğer o kelime sözlükte yokmuş

Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu. Sorunun kendisi kadar cevabının da dikkat çektiği yarışmayı izleyenler internette araştırma yapmaya başladı. İşte yarışma sonrası gündem olan 100 bin TL'lik soru ve cevabı...