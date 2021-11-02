Kim Milyoner Olmak İster'de kimyacıyı eleyen kimya sorusu | İzleyicilerden kimse bunu beklemiyordu

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi Sevilen yarışma programına 7.500 TL değerindeki soru damga vurdu. Yarışmacı verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada gündem oldu.