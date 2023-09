Kardeşlerim Doruk öldü mü? ATV Kardeşlerim Onur Seyit Yaran kimdir, diziden ayrıldı mı, neden?

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.