Kardeşlerim Doruk öldü mü? ATV Kardeşlerim Onur Seyit Yaran kimdir, diziden ayrıldı mı, neden?
"Kardeşlerim Doruk öldü mü?" sorusunun cevabı izleiyiciler tarafından sorgulanıyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragramının yayınlanmasıyle birlikte Doruk'un kaza geçirdiği sahne akıllarda soru işareti bıraktı. İşte, Kardeşlerim Doruk karakteri hakkında merak edilenler...
"Kardeşlerim Doruk öldü mü?" sorusunun cevabı izleiyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragramının yayınlanmasıyle birlikte Doruk'un kaza geçirdiği sahne akıllarda soru işareti bıraktı. İşte, Kardeşlerim Doruk karakteri hakkında merak edilenler...
KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ MÜ?
Kardeşlerim 4. sezon 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın ayrılışını ekrana taşıyacak olan yapımın yeni sezon fragmanı izleyicilerle buluştu ve büyük bir şok etkisi yarattı. Asiye'nin, acısını ekrana yansıtan sahneler ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
KARDEŞLERİM DORUK KİMDİR?
Kardeşlerim Doruk'a Onur Seyit Yaran hayat veriyor. 18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.
ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?
Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.
2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.
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