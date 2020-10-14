Apple açıkladı! iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?
iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Türkiye fiyatı ne olacak? Apple'ın yeni modeli iPhone 12 dün tanıtıldı. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği iPhone 12'de bazı özellikler ön plana çıkıyor. 5G teknolojisine yer verilen cihazda, XDR ekran özelliği dikkat çekiyor. En çok merak edilenlerden biri de, iPhone 12'nin ne zaman satışa çıkacağı oldu. Peki, iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Teknoloji devi Apple'ın heyecanla beklenen iPhone 12 modelleri tanıtıldı. iPhone 12 serisinin 4 farklı modelini görücüye çıkaran Apple, cihazların fiyatlarını da duyurdu. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplam 4 yeni modelde 5G teknolojisi bulunuyor. Peki, iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone12 mini ile iPhone 12 Pro Max, 6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılacak. 13 Kasım'da ise yurt dışında satışa sunulacak. iPhone 12 cihazlarının Türkiye'de hangi tarihte satışa çıkacağı henüz belli olmadı. Apple yetkilileri tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.
iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.
A14 BIONIC İŞLEMCİ
Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.
OYUN PERFORMANSI
Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi.
Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.
Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek.
iPhone 12, ön cepheden bu şekilde görünüyor.
MAGSAFE
MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken, güçlü mıknatısıyla uyumlu aksesuarlarla sıkı şekilde bağlanacak ve şarj edilecek.
Ve beklendiği gibi Apple'ın en minik telefonu iPhone mini de duyuruldu.