iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Teknoloji devi Apple'ın heyecanla beklenen iPhone 12 modelleri tanıtıldı. iPhone 12 serisinin 4 farklı modelini görücüye çıkaran Apple, cihazların fiyatlarını da duyurdu. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplam 4 yeni modelde 5G teknolojisi bulunuyor. Peki, iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone12 mini ile iPhone 12 Pro Max, 6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılacak. 13 Kasım'da ise yurt dışında satışa sunulacak. iPhone 12 cihazlarının Türkiye'de hangi tarihte satışa çıkacağı henüz belli olmadı. Apple yetkilileri tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.