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Süper Lig'de ilk yabancı VAR açıklandı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Süper Lig’de ilk yabancı VAR açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

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