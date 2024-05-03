Meteoroloji hava durumu | Gök gürültülü ve sağanak yağış kapıda! İşte bölge bölge yurtta son durum
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin İç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Bitlis, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SARI KODLA UYARILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı 15 il şu şekilde:
Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatayi, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır, Osmaniye.
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