TFF'den yabancı hakem kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte bu haftadan itibaren başlıyor...
TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. 5 ülkeden gelecek hakemlerin yanında VAR'da yer alacak AVAR hakemleri de İngilizce bilen isimler arasından seçilecek. Kritik uygulama bu hafta oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.
5 ÜLKEDEN GELECEKLER
TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.
İNGİLİZCE BİLEN AVAR OLACAK
Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:
MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.
Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.
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