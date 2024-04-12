TFF’den yabancı hakem kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte bu haftadan itibaren başlıyor...

İNGİLİZCE BİLEN AVAR OLACAK



Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.