12 Nisan 2024, Cuma
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TFF'den yabancı hakem kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte bu haftadan itibaren başlıyor...
TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. 5 ülkeden gelecek hakemlerin yanında VAR'da yer alacak AVAR hakemleri de İngilizce bilen isimler arasından seçilecek. Kritik uygulama bu hafta oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...