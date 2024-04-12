12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları TFF'den yabancı hakem kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte bu haftadan itibaren başlıyor...

TFF'den yabancı hakem kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte bu haftadan itibaren başlıyor...

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 12:02
TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. 5 ülkeden gelecek hakemlerin yanında VAR'da yer alacak AVAR hakemleri de İngilizce bilen isimler arasından seçilecek. Kritik uygulama bu hafta oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TFF’den yabancı hakem kararı!
TFF'den yabancı hakem kararı!
Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu!
Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu!
Kartal’dan Olympiakos maçı öncesi flaş sözler
Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi flaş sözler
Dünya Süper Kupa finalini nasıl gördü?
Dünya Süper Kupa finalini nasıl gördü?
Bu kaosun kimseye faydası yok
"Bu kaosun kimseye faydası yok"
Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali oldu
"Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali oldu"
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi
Fenerbahçe U19 takımı evinde Giresunspor’u yendi
Fenerbahçe U19 takımı evinde Giresunspor'u yendi
Süper Kupa maçı ATV’de
Süper Kupa maçı ATV'de
Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper kupa sahibini buluyor!
Süper kupa sahibini buluyor!
Olaylı derbide tutuklanan taraftarlar tahliye oldu!
Olaylı derbide tutuklanan taraftarlar tahliye oldu!
Daha Fazla Video Göster