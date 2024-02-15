Şampiyonlar Ligi/UEFA Avrupa Ligi maçları TRT'de mi yayınlanıyor? Avrupa maçları hangi kanallardan verilecek?
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği maçlara çıkıyor. Bu akşam Galatasaray, evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak. Ancak sporseverlerin merak ettiği bir konu da UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal meselesi. Geçtiğimiz haftalarda TRT'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlayacağı duyurulmuştu. TRT'nin bu kararıyla maçlar, şifresiz ve ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.
TRT, ocak ayında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını aldığını duyurmuştu. Bu hafta, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gözleri yeniden TRT'ye çevrildi. Özellikle, bu akşam Galatasaray'ın evinde Sparta Prag ile oynayacağı kritik maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. TRT'nin bu maçları yayınlayarak şifresiz ve ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşturması, Türk futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Peki Şampiyonlar Ligi/UEFA Avrupa Ligi maçları TRT'de mi yayınlanıyor? Avrupa maçları hangi kanallardan verilecek?
AVRUPA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarına ilişkin son gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2023-2024 sezonu boyunca bu maçlar EXXEN platformunda yayınlanacak.
Dolayısıyla, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Galatasaray - Sparta Prag maçı da Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
GELECEK SEZON: AVRUPA MAÇLARI TRT'DE
Ancak, gelecek sezonlarda Avrupa maçlarının yayınlanma şekli de değişecek. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının mücadelelerini izlemek isteyen futbolseverler, bu heyecan verici maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarından takip edebilecekler.
"TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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