Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 315. mücadelesi olacak. Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılmış ve Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kalmıştı. Grup aşamasında ise üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek ve Avrupa'daki yolculuğuna devam edecek.