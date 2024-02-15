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Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda kendi sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernadez yönetecek. Futbolseverler ise bu heyecan dolu müsabakanın tarihini, saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını merakla bekliyorlar. Peki Galatasaray-Sparta Prag maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 315. mücadelesi olacak. Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılmış ve Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kalmıştı. Grup aşamasında ise üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek ve Avrupa'daki yolculuğuna devam edecek.

GS-SPARTA PRAG MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı kendi sahası olan Rams Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Ancak heyecan dolu bu mücadele, TV8,5 kanalından yayınlanmayacak. Galatasaray Sparta Prag maçını canlı olarak takip etmek isteyenler EXXEN platformunu kullanarak maçı izleyebilecekler. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA KADROSU

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.

TV 8,5'ta yayınlanacak Avrupa Ligi Play-off Turu maçları ise şu şekilde:

15 Şubat Perşembe

20.45 Young Boys Bern - Sporting Lisbon

23.00 Benfica Lisbon - Toulouse FC

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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