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Milli güreşçi Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2'nci oldu

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2’nci oldu

Rıza Kayaalp, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’e yenilerek 2'nci oldu.

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