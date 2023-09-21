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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı. Final karşılaşmasının ardından Buse ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup etmişti.

Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almıştı.

BAKAN BAK, MİLLİ GÜREŞÇİ BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyorum. Kadınlar 50 kiloda ülkemize olimpiyat kotası kazandıran Evin Demirhan Yavuz'u da tebrik ediyorum. Her iki sporcumuza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Devam eden Şampiyonada mindere çıkacak güreşçilerimize de başarılar temenni ediyorum."

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