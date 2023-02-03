Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Galatasaray maç biletleri ne kadar, kaç TL?

"Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Süper Lig'in 23. haftasında son 11 lig maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan; Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Trabzonspor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Peki, " Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün?" İşte, detaylar...