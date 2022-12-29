Son dakika: Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci' lakaplı Pele'den acı haber geldi. İşte Pele'nin kariyeri...
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
DURUMU KÖTÜYE GİDİYORDU
Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu kötüye gidiyordu. Yapılan açıklamada böbrek ve kalp rahatsızlıklarının kötüye gittiği ve bakıma ihtiyaç olduğu bildirilmişti.
PELE KİMDİR?
Edson Arantes do Nascimento 23 Ekim 1940, veya bilinen adıyla Pelé forvet pozisyonunda oynamış Brezilyalı eski bir futbolcudur. 1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pelé; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.
Pelé on beş yaşındayken Santos, on altı yaşındayken Brezilya millî futbol takımı için oynamaya başladı. On yedi yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Brezilya 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pelé grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı.
1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 2022 itibarıyla, 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en golcü futbolcusudur.
KIZINDAN VEDA MESAJI
Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.
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