Son dakika: Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti

1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 2022 itibarıyla, 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en golcü futbolcusudur.

KIZINDAN VEDA MESAJI

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.