Başkan Erdoğan'dan Yunan medyasına flaş mesajlar: Akdeniz'de enerji rotası, kıta sahanlığı ve adalar meselesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara ile Atina arasındaki ikili ilişkilere değinirken, Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir enerji projesinin düşünülemeyeceğinin altını çizdi. İki ülke arasında aşılamayacak bir problem olmadığına da vurgu yapan Erdoğan, "Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde atılan karşılıklı adımların etkisiyle pozitif bir dönem yaşanıyor. İki ülke arasında dostluk rüzgarları eserken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın (13 Mayıs 2024 Pazartesi) Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne konuşan Başkan Erdoğan, Adalar krizinden kıta sahanlığına kadar iki ülke arasındaki birçok soruna değindi. Erdoğan açıklamalarından Gazze'de yaşananlara da değindi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarından öne çıkanlar...
"AŞAMAYACAĞIMIZ PROBLEM YOK"
İki ülke arasında diyalogla tüm problemlerin çözülebileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın tarihi boyutu da olan birçok ortak unsuru paylaştığına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Amacımız sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişkilerimizi tarihte benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarmak. Bu amaçla Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama anlaşabildiğimiz konuların sayısı da az değil. Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR ENERJİ PROJESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"
Akdeniz'de oluşturulması planlanan yeni enerji rotası ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bulunmadığı bir denklemin mümkün olmadığını ifade ederken, "Bizim için enerji bir çatışma alanı değil, işbirliği alanıdır. Bunun için konuya olumlu açıdan yaklaşmak fazlasıyla yeterli. Türkiye sürekli olarak hidrokarbon kaynaklarının adil ve kapsayıcı dağıtımını savunmuş ve sürekli çağrıda bulunmuştur. Her konuda olduğu gibi, kıyı ülkelerinin hak ve ilkelerine saygı gösterdiğimiz gibi, egemenlik hak ve yetkilerimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Türkiye'nin yer almadığı bir enerji platformunun bölgede, özellikle de Doğu Akdeniz'de başarılı olmasının zor olduğunu herkes bilmelidir." dedi.
KITA SAHANLIĞI VE ADALAR MESELESİ
Türkiye ile Yunanistan arasından uzun yıllardır en büyük problemlerin başında gelen kıta sahanlığı ve adalar meselesine de değinen Başkan Erdoğan, çözümün anahtarı olarak uluslararası hukuk kurallarını işaret etti. Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu ifade eden Erdoğan, "Egemenlik konularının gündeme getirilmesi diyalog zeminini zedeleyen, ilerlemesini engelleyen bir durum değildir. Bu zemini her koşulda koruyabilir ve ilerlemeyi sağlayabiliriz. Burada çözüm belli, çözüm uluslararası hukuka uymak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Biz kaçınmadığımız sürece birlikte aşamayacağımız hiçbir engel olmamalıdır. Gerekirse BM Şartı'nda yazılı çözümleri de göz ardı etmiyoruz. Uluslararası hukuka uygun, barışçıl yollarla çözüm bulma yaklaşımımız, sorunların ortadan kaldırılmasının anahtarıdır." dedi.
"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"
Gazze'de İsrail tarafından uzun süredir uygulanan soykırım girişimine ve on binlerce masum sivilin katledilmesine de değinen Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha "Hitler" benzetmesinde bulundu. İsrail'in insani yardım noktalarını dahi vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Netanyahu soykırımcı yöntemleriyle Hitler'i kıskandıracak düzeye ulaştı. Ambulansları hedef alan, gıda dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de yaşam hakkı başta olmak üzere onlarca insanın hak ve özgürlüğü ihlal ediliyor. Onların haklarını savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. İsrail ise Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını pervasızca ihlal etmeye devam ediyor. Bir düşünün, biri evinize gelip 'burası artık benim, gidin' dese tavrınız ne olurdu? Doğal olarak sizden evinizi savunmanız ve haksızlığa direnmeniz beklenirdi. İsrail bunu sadece Gazze'de değil, tüm Filistin topraklarında yaptı." sözleriyle duruma tepki gösterdi.
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