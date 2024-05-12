Başkan Erdoğan’dan Yunan medyasına flaş mesajlar: Akdeniz’de enerji rotası, kıta sahanlığı ve adalar meselesi...

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"

Gazze'de İsrail tarafından uzun süredir uygulanan soykırım girişimine ve on binlerce masum sivilin katledilmesine de değinen Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha "Hitler" benzetmesinde bulundu. İsrail'in insani yardım noktalarını dahi vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Netanyahu soykırımcı yöntemleriyle Hitler'i kıskandıracak düzeye ulaştı. Ambulansları hedef alan, gıda dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de yaşam hakkı başta olmak üzere onlarca insanın hak ve özgürlüğü ihlal ediliyor. Onların haklarını savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. İsrail ise Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını pervasızca ihlal etmeye devam ediyor. Bir düşünün, biri evinize gelip 'burası artık benim, gidin' dese tavrınız ne olurdu? Doğal olarak sizden evinizi savunmanız ve haksızlığa direnmeniz beklenirdi. İsrail bunu sadece Gazze'de değil, tüm Filistin topraklarında yaptı." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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