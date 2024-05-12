Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...

Temmuz ayı, Türkiye'deki memurlar ve emekliler kadar sosyal destek alan vatandaşlar için de önemli bir dönüm noktası olacak. Memur maaş katsayısındaki beklenen artış, geniş bir yelpazede sağlanan sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Bu artışla birlikte yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım sağlayan aile üyelerinin maddi durumları iyileşecek. Bu değişiklikler, Türkiye'deki geniş sosyal yardım ağının daha geniş kesimlerine olumlu etkiler sağlayacak.