30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Dünya futbolu siyah incisini kaybetti... Pele 82 yaşında hayatını kaybetti

Dünya futbolu siyah incisini kaybetti... Pele 82 yaşında hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 08:36
Futbolun kralı ve siyah inci lakaplı efsane futbolcu Pele 82 yaşında vefat etti. Pele bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Toroğlu: Potansiyel rezalet
Toroğlu: "Potansiyel rezalet"
“Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”
“Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”
Galatasaray’dan sol bek harekatı!
Galatasaray'dan sol bek harekatı!
Şenol Güneş biletini kesti!
Şenol Güneş biletini kesti!
Galatasaray’dan Edin Dzeko hamlesi!
Galatasaray'dan Edin Dzeko hamlesi!
Sporda tarihi başarılar
Sporda tarihi başarılar
Galatasaraylı Gomis’e TFF 1. Lig’den teklif
Galatasaraylı Gomis'e TFF 1. Lig'den teklif
Trabzon’dan F. Bahçe’ye gönderme
Trabzon'dan F. Bahçe'ye gönderme
“Bizim bir endişemiz yok”
“Bizim bir endişemiz yok”
İşte son 16 tur eşleşmeleri
İşte son 16 tur eşleşmeleri
Obradovic Fenerbahçelileri üzdü
Obradovic Fenerbahçelileri üzdü
Daha Fazla Video Göster