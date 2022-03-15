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Rus Milli Takımı'nda büyük şok! Artem Dzyuba daveti reddetti

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Rus Milli Takımı’nda büyük şok! Artem Dzyuba daveti reddetti

Zenit ve eski Rusya Milli Takımı kaptanı Artem Dzyuba, ailesinin birkaç üyesinin geldiği Ukrayna'daki savaş nedeniyle bugün Rus milli takımının çağrısını reddetti.

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