CANLI | Hatayspor-Kayserispor maçı canlı anlatım izle
Hatayspor sahasında, Kayserispor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 29. haftasındaki Hatayspor-Kayserispor karşılaşmasının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.. Mücadelenin canlı anlatımına ahaber.com.tr'de...
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Kone, Aabid, Ruben, Muhammed, Akintola, Boupendza, Mame Diouf
Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak