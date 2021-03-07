07 Mart 2021, Pazar
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CANLI | Hatayspor-Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Hatayspor sahasında, Kayserispor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 29. haftasındaki Hatayspor-Kayserispor karşılaşmasının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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CANLI | Hatayspor-Kayserispor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.. Mücadelenin canlı anlatımına ahaber.com.tr'de...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Kone, Aabid, Ruben, Muhammed, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

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