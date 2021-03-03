CANLI | Başakşehir-Konyaspor maçı canlı anlatım izle
Küme düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 28. haftasındaki Başakşehir-Konyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz.
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir, Süper Lig'i 28. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Başakşehir, ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta Ankaragücü karşısında aldı. Kötü gidişe 'dur' demek isteyen Başakşehir'de Mert Günok yedekler arasında yer alıyor. Konyaspor'da ise hedef İstanbul'dan puanla dönmek.
İŞTE İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli
KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci
DÜŞME HATTINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Geçen senenin şampiyonu Medipol Başakşehir, bu sene kötü günler geçiriyor. Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Aykut Kocaman, ligdeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselmişti.
Süper Lig'de topladığı 25 puanla 17. sırada yer alan Başakşehir'de Edin Visca'nın yokluğu dikkat çekiyor. Başakşehir, son 5 lig maçında 4 mağlubiyet bir beraberlik aldı.
Konyaspor ise 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Konyaspor'da Beşiktaş maçından sonra İsmail Kartal'ın yerine İlhan Palut göreve getirilmişti.