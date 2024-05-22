A Haber'in görüntüleri Dünya basınına gündem oldu! Enkazı ilk kez A Haber ekibi görüntüledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Reisi'nin bulunduğu helikopterin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık bir alanda düştüğü öğrenildi. Gündemi sarsan bu olayda helikopterin enkazına dünya televizyonlarında ilk ulaşan medya kanalı A Haber oldu. Enkazın ilk görüntleri The Associated Press, Reuters, BBC, Al Jazeera, CNN İnternational, Tageschau gibi birçok haber ajansları ve televizyonlar tarafından da A Haber ve A News logosuyla servis edildi. İşte A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Mustafa Kadir Mercan’ın tüm dünyada ses getiren görüntülerinden derlenenler...

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