Canlı Göztepe Antalyaspor maçı

Göztepe, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye'nin şutu az farkla auta gitti.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill

Göztepe, ligde geride bıraktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla 13. sırada yer aldı.

Henüz BAY haftasını geride bırakmayan Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 17 karşılaşmayı tamamladı. Akdeniz ekibi bu maçların 5'ini kazanırken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor, haftaya Göztepe'nin iki basamak önünde, 11. sırada giriş yaptı.