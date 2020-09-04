Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle A Spor

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geliyor.

Flavio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Kemal Rüzgar, Fabricio Baiano, Loic Remy, Atakan Akkaynak, Konrad Michalak ve Akhmat Grozny gibi isimleri kadrosuna katan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda Saat 17.00'de başlayan karşılaşma A Spor ekranından şifresiz ve canlı yayınlanıyor.